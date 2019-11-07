Счётная палата отметила сокращение численности занятых в экономике России. Об этом говорится в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года.

Отмечается, что снижение численности рабочей силы может стать фактором, ограничивающим экономический рост.

«Численность занятых в экономике в январе — сентябре 2019 года составила 71,8 млн человек, что меньше соответствующего показателя 2018 года на 0,7 млн человек», — говорится в документе.

При этом уточняется, что численность безработных в январе — сентябре 2019 года также продолжила снижаться и составила 3,5 млн человек, что меньше соответствующего периода 2018 года на 0,2 млн человек.

Ранее в Минфине рассказали, что в России более 850 тыс. государственных гражданских служащих, при этом на 10 тыс. населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти — тех, кого принято относить к чиновникам. Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения составляет в настоящее время около 1,7%.