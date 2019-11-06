Эксперт прокомментировал позицию Украины по транзиту российского газа

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию Украины по транзиту российского газа.
Эксперт прокомментировал позицию Украины по транзиту российского газа
  • Reuters

«Урегулирование взаимных долговых обязательств и судебных споров — крайне сложный вопрос. Судя по заявлениям представителей «Нафтогаза», которые были сделаны в последние дни, там, очевидно, рассчитывают получить дополнительную компенсацию от «Газпрома», — заявил он.

По его словам, если у Киева всё-таки хватит экономической логики получать газ по лучшей цене, чем они в настоящее время покупают на Западе, то он примет российское предложение.

Ещё одной составляющей является транзитный контракт, отметил Пикин.

«По всей видимости, мы уходим в краткосрочные соглашения, регулируемые в рамках европейского законодательства», — прогнозирует он.

Ранее «Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа.

Директор Центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике (DGAP) Александр Рар в беседе с ФАН оценил отношение Европы к транзиту российского газа через Украину.

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