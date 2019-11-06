Эксперт оценил ситуацию с новым контрактом на транзит газа из России через Украину

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию с новым контрактом на транзит газа из России через Украину.

«Претензии украинской стороны абсурдны: $22 млрд — эта цифра взята просто с потолка», — сказал он.

По его словам, объём помощи, которую Россия предоставила Украине за все годы, уже превысил $100 млрд.

Как напомнил Гинько, украинская ГТС использовалась даже тогда, когда было понятно, что Москва может обойтись и без этой нитки.

Ранее «Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа.

Директор Центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике (DGAP) Александр Рар в беседе с ФАН оценил отношение Европы к транзиту российского газа через Украину.