Эксперт прокомментировала заявление Набиуллиной о приросте ипотеки

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о приросте ипотеки в 20%.
Эксперт прокомментировала заявление Набиуллиной о приросте ипотеки
  • РИА Новости

Как считает эксперт, это достаточно позитивный показатель.

«И базируется он сразу на нескольких причинах. Главная из них — низкая инфляция, благодаря которой Банк России видит возможности для снижения ключевой ставки и банки снижают проценты по всем кредитам, включая ипотеку. И это динамичный процесс, который продолжается», — пояснила она.

Кроме того, отметила Бурдяк, начали работать новые схемы по переводу застройщиков с долевого строительства на механизм эскроу-счетов.

По мнению эксперта, добиться ставок в 7% по ипотеке в обозримом будущем вполне возможно, если цель регулятора на снижение инфляции в стране сохранится неизменной.

Ранее Набиуллина заявила, что ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно.

В августе бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить