Эксперт прокомментировала заявление Набиуллиной о приросте ипотеки

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о приросте ипотеки в 20%.

Как считает эксперт, это достаточно позитивный показатель.

«И базируется он сразу на нескольких причинах. Главная из них — низкая инфляция, благодаря которой Банк России видит возможности для снижения ключевой ставки и банки снижают проценты по всем кредитам, включая ипотеку. И это динамичный процесс, который продолжается», — пояснила она.

Кроме того, отметила Бурдяк, начали работать новые схемы по переводу застройщиков с долевого строительства на механизм эскроу-счетов.

По мнению эксперта, добиться ставок в 7% по ипотеке в обозримом будущем вполне возможно, если цель регулятора на снижение инфляции в стране сохранится неизменной.

Ранее Набиуллина заявила, что ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно.

В августе бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.