Эксперт оценил перспективы реформирования ВТО

Завкафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы реформирования Всемирной торговой организации.

«Основное направление реформирования ВТО связано со снятием тех торговых барьеров, которые искусственно создаются отдельными странами, в первую очередь США, и противоречат духу организации», — заявил он.

По его словам, ВТО необходимо трансформировать постепенно.

Вторым направлением эксперт считает согласование макроэкономических показателей по квотам, введённым Западной Европой и США.

Как отметил Масленников, третий вопрос связан с образованием нескольких крупных региональных рынков в Евразии и Юго-Восточной Азии.

«От того, как крупные региональные блоки будут взаимодействовать с ВТО, зависит структура торговли. По всем этим направлениям идут серьёзные дискуссии, и они требуют изменений», — добавил он.

Ранее в Госдуме призвали не использовать ВТО для политического давления.