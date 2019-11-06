Эксперт оценил перспективы реформирования ВТО
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- AFP
«Основное направление реформирования ВТО связано со снятием тех торговых барьеров, которые искусственно создаются отдельными странами, в первую очередь США, и противоречат духу организации», — заявил он.
По его словам, ВТО необходимо трансформировать постепенно.
Вторым направлением эксперт считает согласование макроэкономических показателей по квотам, введённым Западной Европой и США.
Как отметил Масленников, третий вопрос связан с образованием нескольких крупных региональных рынков в Евразии и Юго-Восточной Азии.
«От того, как крупные региональные блоки будут взаимодействовать с ВТО, зависит структура торговли. По всем этим направлениям идут серьёзные дискуссии, и они требуют изменений», — добавил он.
Ранее в Госдуме призвали не использовать ВТО для политического давления.