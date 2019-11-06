Эксперт оценил перспективы реформирования ВТО

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Завкафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы реформирования Всемирной торговой организации.
Эксперт оценил перспективы реформирования ВТО
  • © FABRICE COFFRINI
  • AFP

«Основное направление реформирования ВТО связано со снятием тех торговых барьеров, которые искусственно создаются отдельными странами, в первую очередь США, и противоречат духу организации», — заявил он.

По его словам, ВТО необходимо трансформировать постепенно.

Вторым направлением эксперт считает согласование макроэкономических показателей по квотам, введённым Западной Европой и США.

Как отметил Масленников, третий вопрос связан с образованием нескольких крупных региональных рынков в Евразии и Юго-Восточной Азии.

«От того, как крупные региональные блоки будут взаимодействовать с ВТО, зависит структура торговли. По всем этим направлениям идут серьёзные дискуссии, и они требуют изменений», — добавил он.

Ранее в Госдуме призвали не использовать ВТО для политического давления.

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