Эксперт оценил отношение Европы к транзиту российского газа через Украину

Директор Центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике (DGAP) Александр Рар в беседе с ФАН оценил отношение Европы к транзиту российского газа через Украину.

«Несколько лет назад влиятельные силы на Западе стояли на стороне Украины, поддерживая её во всех спорах с Россией», — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время такого нет.

Как считает Рар, в Европе, наоборот, многие готовы выступать в качестве посредников на переговорах по транзиту газа.

«Немецкое правительство положительно расценивает тот факт, что Москва и Киев пытаются договориться о транзите газа через Украину в 2020 году», — подчеркнул он.

Ранее бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН оценил заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, когда транзит российского газа через страну будет прекращён.