Эксперт оценил отношение Европы к транзиту российского газа через Украину
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«Несколько лет назад влиятельные силы на Западе стояли на стороне Украины, поддерживая её во всех спорах с Россией», — заявил эксперт.
По его словам, в настоящее время такого нет.
Как считает Рар, в Европе, наоборот, многие готовы выступать в качестве посредников на переговорах по транзиту газа.
«Немецкое правительство положительно расценивает тот факт, что Москва и Киев пытаются договориться о транзите газа через Украину в 2020 году», — подчеркнул он.
Ранее бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН оценил заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, когда транзит российского газа через страну будет прекращён.