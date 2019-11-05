Эксперт оценил ситуацию с транзитом российского газа через Украину

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию с транзитом российского газа через Украину.

Как прогнозирует эксперт, Москва может подписать краткосрочное соглашение с Киевом.

«Российской стороне выгодно краткосрочное соглашение, а «Нафтогаз» настаивает на длительных поставках и гарантированных объёмах», — пояснил он.

По его словам, документы необходимы обеим сторонам, и вероятно, придут к консенсусу относительно объёмов транзита в сторону его уменьшения.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, когда транзит российского газа через страну будет прекращён.