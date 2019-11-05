Эксперт оценил заявление Киева о готовности к прекращению транзита
- Reuters
«Заявление о том, что газа хватит, можно подвергнуть сомнению. Сами украинские эксперты говорили, что в хранилищах более половины газа куплено частными предпринимателями и фирмами», — сказал Безпалько.
По его словам, скорее всего, они станут использовать и продавать газ в собственных целях, и не украинским потребителям, а на европейском рынке.
Как отметил эксперт, Украина самостоятельно добывает около 20 млрд кубов газа и могла бы направлять эти ресурсы на нужды своих жителей, но этого не происходит.
Ранее бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН оценил заявление Оржеля.