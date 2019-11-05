Эксперт оценил заявление Киева о готовности к прекращению транзита

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, когда транзит российского газа через страну будет прекращён.

«Заявление о том, что газа хватит, можно подвергнуть сомнению. Сами украинские эксперты говорили, что в хранилищах более половины газа куплено частными предпринимателями и фирмами», — сказал Безпалько.

По его словам, скорее всего, они станут использовать и продавать газ в собственных целях, и не украинским потребителям, а на европейском рынке.

Как отметил эксперт, Украина самостоятельно добывает около 20 млрд кубов газа и могла бы направлять эти ресурсы на нужды своих жителей, но этого не происходит.

Ранее бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН оценил заявление Оржеля.