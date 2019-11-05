В Совфеде оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
- @NordStream2
«Чем ближе дата запуска «Северного потока», тем больше западных политиков понимают, что нет смысла сопротивляться этому проекту», — заявил он.
По его словам, открытие газопровода создаст возможности для решения энергетической проблемы Европы.
«Поэтому здесь всё идет в плюс — и для нас, и для них», — отметил сенатор.
Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода на континентальном шельфе страны.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение.