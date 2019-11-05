В Госдуме прокомментировали заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа
- РИА Новости
«Я думаю, что Украина очень много потеряет, если не будет осуществлять транзит», — заявил он.
Как напомнил Аксаков, газ идёт в Европу, и очевидно, что Киев хочет получать деньги и за транзит.
Со своей стороны, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФАН отметил, что украинская ГТС настроена на транспортировку газа.
«Для того чтобы снабжать газом страну в реверсном варианте, нужны существенные инвестиции в перестройку инфраструктуры, которых не было», — пояснил он.
Ранее в Совфеде оценили заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа.