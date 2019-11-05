В Госдуме прокомментировали заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа

Короткая ссылка
Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
В Госдуме прокомментировали заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа
  • РИА Новости

«Я думаю, что Украина очень много потеряет, если не будет осуществлять транзит», — заявил он.

Как напомнил Аксаков, газ идёт в Европу, и очевидно, что Киев хочет получать деньги и за транзит.

Со своей стороны, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФАН отметил, что украинская ГТС настроена на транспортировку газа.

«Для того чтобы снабжать газом страну в реверсном варианте, нужны существенные инвестиции в перестройку инфраструктуры, которых не было», — пояснил он.

Ранее в Совфеде оценили заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить