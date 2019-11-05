МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом
Отмечается, этот показатель превышает в 14 раз прогнозируемый экономический рост Китая.
Как уточняется, такой прогноз сделан в связи с обнаружением в 2015 году нефтяных месторождений.
По прогнозам МВФ, ВВП Гайны, который в настоящее время составляет $4 млрд может увеличиться в 2024 году до $15 млрд.
В октябре директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.