МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), рост экономики Гайаны составит 86% в 2020 году. Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, этот показатель превышает в 14 раз прогнозируемый экономический рост Китая.

Как уточняется, такой прогноз сделан в связи с обнаружением в 2015 году нефтяных месторождений.

По прогнозам МВФ, ВВП Гайны, который в настоящее время составляет $4 млрд может увеличиться в 2024 году до $15 млрд.

В октябре директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.