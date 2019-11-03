Саудовский регулятор одобрил частичное размещение акций Saudi Aramco

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Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии одобрил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на размещение части своих акций.

Об этом сообщили в Управлении по рынку капитала.

«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

17 сентября в Министерстве энергетики Саудовской Аравии заявили, что поставки вернулись к тому же уровню, который был до нападения на саудовские нефтяные объекты.

По мнению министра энергетики России Александра Новака, предпосылок для дефицита нефти после случившегося нет, так как «в мире очень много коммерческих запасов в различных странах, только в Саудовской Аравии почти 200 млн баррелей».

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