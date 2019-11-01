Власти Татарстана договорились о сотрудничестве с Союзом производителей молока России

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Минсельхозпрод Татарстана, Союз производителей молока Татарстана и Национальный союз производителей молока России договорились о сотрудничестве, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Власти Татарстана договорились о сотрудничестве с Союзом производителей молока России
  • РИА Новости

Соглашение определяет главные направления взаимодействия в части реализации совместных проектов, обмена информацией, поддержки инициатив на федеральном уровне.

Глава Национального союза производителей молока России Артём Белов заявил, что республика — «номер один в России по производству молока».

Он также отметил, что качество продукции делает её востребованной в целом по стране и создаёт устойчивый посыл для экспорта.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали об итогах уборочной кампании.

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