Власти Татарстана договорились о сотрудничестве с Союзом производителей молока России
- РИА Новости
Соглашение определяет главные направления взаимодействия в части реализации совместных проектов, обмена информацией, поддержки инициатив на федеральном уровне.
Глава Национального союза производителей молока России Артём Белов заявил, что республика — «номер один в России по производству молока».
Он также отметил, что качество продукции делает её востребованной в целом по стране и создаёт устойчивый посыл для экспорта.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали об итогах уборочной кампании.