Эксперт оценил заявление немецких СМИ о стабильности рубля

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Заместитель начальника управления по работе на рынках деривативов BCS Global Markets Роман Наумов в беседе с газетой «Известия» оценил сообщение немецких СМИ о стабильности российской валюты.
Эксперт оценил заявление немецких СМИ о стабильности рубля
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, низкие ставки крупнейших центральных банков и хрупкий рост ВВП, особенно в Европе, способствуют популярности российской валюты.

«Стоит обратить внимание на то, что политика центральных банков, в частности ФРС, ЕЦБ и Банка Японии, после кризиса 2008 года привела к тому, что процентные ставки оказались на минимальных значениях за всё время», — пояснил Наумов.

По его прогнозу, глобально ставки сохранятся на низком уровне ещё продолжительное время.

Ранее завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте России Владимир Климанов в беседе с НСН оценил сообщение немецких СМИ.

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