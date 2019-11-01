Эксперт оценил заявление немецких СМИ о стабильности рубля
- РИА Новости
Как отметил эксперт, низкие ставки крупнейших центральных банков и хрупкий рост ВВП, особенно в Европе, способствуют популярности российской валюты.
«Стоит обратить внимание на то, что политика центральных банков, в частности ФРС, ЕЦБ и Банка Японии, после кризиса 2008 года привела к тому, что процентные ставки оказались на минимальных значениях за всё время», — пояснил Наумов.
По его прогнозу, глобально ставки сохранятся на низком уровне ещё продолжительное время.
Ранее завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте России Владимир Климанов в беседе с НСН оценил сообщение немецких СМИ.