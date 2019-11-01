Эксперт оценил заявление Нацбанка Украины о потерях в случае сокращения транзита газа

Экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил заявление Национального банка Украины о возможности снижения транзита российского природного газа через страну с примерно 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.

«Я не думаю, что Украина полностью потеряет транзит. Он сохранится, может быть, в меньшем объёме, но Россия и Украина в любом случае договорятся о транзите», — сказал эксперт.

По его словам, любые потери — это существенно, и если позиция Киева по газовому вопросу не будет меняться, то потери станут больше.

Как прогнозирует Дудчак, скорее всего, возобладает прагматизм и вопросы будут решены на переговорах с Россией и Европой.

Ранее в НБУ отметили, что благодаря транзиту газа Украина ежегодно получает около $3 млрд, однако в случае его прекращения появятся риски для смежных секторов экономики.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции России и Украины по газовым вопросам.