Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

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Экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал сообщение немецкого издания Focus об улучшении финансовой ситуации в России и стабильности рубля.

По мнению Шабанова, немецкие аналитики делают верные выводы из российских реалий.

«Секрет феномена российской валюты достаточно прост и кроется в макроэкономике страны. Она стала мощным столпом для поддержки рубля в последние годы. Россия демонстрирует профицит практически всего, что только возможно, — госбюджета, финансовых накоплений, сальдо торговых операций и целого ряда других показателей», — отметил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня». 

1 ноября немецкое издание Focus объявило, что в России улучшается финансовая ситуация, а рубль остаётся стабильным вне зависимости от политических новостей.

Ранее завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте России Владимир Климанов в беседе с НСН оценил сообщение немецких СМИ о стабильности российской валюты.

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