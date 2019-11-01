Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

Экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал сообщение немецкого издания Focus об улучшении финансовой ситуации в России и стабильности рубля.

По мнению Шабанова, немецкие аналитики делают верные выводы из российских реалий.

«Секрет феномена российской валюты достаточно прост и кроется в макроэкономике страны. Она стала мощным столпом для поддержки рубля в последние годы. Россия демонстрирует профицит практически всего, что только возможно, — госбюджета, финансовых накоплений, сальдо торговых операций и целого ряда других показателей», — отметил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

1 ноября немецкое издание Focus объявило, что в России улучшается финансовая ситуация, а рубль остаётся стабильным вне зависимости от политических новостей.

Ранее завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте России Владимир Климанов в беседе с НСН оценил сообщение немецких СМИ о стабильности российской валюты.