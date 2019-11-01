Набиуллина: баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов

Короткая ссылка
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что баланс основных рисков в денежно-кредитной политике России в настоящее время сместился в сторону дезинфляционных факторов.
Набиуллина: баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов
  • РИА Новости

«Сейчас в России баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов. Буквально недавно понизили наш прогноз по инфляции до 3,2—3,7% на конец этого года. В следующем году мы ожидаем инфляцию 3,5—4%», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Ранее глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить