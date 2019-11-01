Набиуллина: баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что баланс основных рисков в денежно-кредитной политике России в настоящее время сместился в сторону дезинфляционных факторов.

«Сейчас в России баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов. Буквально недавно понизили наш прогноз по инфляции до 3,2—3,7% на конец этого года. В следующем году мы ожидаем инфляцию 3,5—4%», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Ранее глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.