В Совфеде прокомментировали призыв обнулить взаимные газовые претензии России и Украины
- РИА Новости
«В первую очередь, это необходимый вариант для Украины. Киеву это нужно для того, чтобы снять все барьеры для достижений договорённостей не только по транзиту газа через Украину, но и по поставкам газа на Украину», — сказал Цеков.
По его словам, в настоящее время Украина переплачивает за газ, который идёт транзитом и возвращается как реверсный.
Ранее Путин назвал абсурдными споры арбитражного характера между сторонами.
4 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.