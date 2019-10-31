В Совфеде прокомментировали призыв обнулить взаимные газовые претензии России и Украины

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Член Совфеда Сергей Цеков в беседе с Inforeactor прокомментировал призыв российского лидера Владимира Путина избавиться от взаимных претензий по газу между Украиной и Россией.
В Совфеде прокомментировали призыв обнулить взаимные газовые претензии России и Украины
  • РИА Новости

«В первую очередь, это необходимый вариант для Украины. Киеву это нужно для того, чтобы снять все барьеры для достижений договорённостей не только по транзиту газа через Украину, но и по поставкам газа на Украину», — сказал Цеков.

По его словам, в настоящее время Украина переплачивает за газ, который идёт транзитом и возвращается как реверсный.

Ранее Путин назвал абсурдными споры арбитражного характера между сторонами.

4 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.

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