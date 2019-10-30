В «Корпорации МСП» рассказали о главном показателе развития малого бизнеса
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«Так, по числу субъектов МСП на 1 тыс. человек мы опережаем такие страны, как Германия (30), Великобритания (32) и Япония (22). В России на 1 тыс. человек приходится 40 субъектов МСП», — сказал он.
По его словам, доля занятых в малом бизнесе в общей численности населения России достигает примерно 13%, в Великобритании — 16,3%, в Германии — 22,1%.
Кроме того, Браверман отметил, что, по данным ФНС, в 2018 году 2,4 тыс. малых и средних компаний доросли до крупных.
Ранее, как сообщал Newinform, власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.