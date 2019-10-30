Эксперт оценил значение сельского хозяйства для других производств в России

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил значение сельского хозяйства для других производств в России.

По его мнению, эту отрасль можно было бы ориентировать в качестве сырьевой базы для отечественной промышленности.

«Например, продукт растениеводства — лён, ленное масло и прочее — используется для производства линолеума. Так что здесь много на чём можно сыграть», — считает эксперт.

Как отметил Грибов, сельское хозяйство стоит объединить с текстильной и лёгкой промышленностью, с фармацевтикой и химическим производством.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН оценил сообщения о последствиях выполнения плана по экспорту сельскохозяйственной продукции для внутреннего рынка.