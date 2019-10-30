В Зерновом союзе оценили сообщения о последствиях выполнения плана по экспорту для внутреннего рынка

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН оценил сообщения о последствиях выполнения плана по экспорту сельскохозяйственной продукции для внутреннего рынка.

«Никакого недополучения не будет, естественно», — заявил он.

По его мнению, планы вряд ли снизят, поскольку задача увеличить экспорт отечественной сельхозпродукции в два раза (до $45 млрд) к 2024 году поставлена в майских указах.

Ранее сообщалось, что к 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта. Как отмечает РБК, такой вывод делают эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС в мониторинге экономической ситуации.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в беседе с ФАН также оценил последствия введения Россией продуктового эмбарго.