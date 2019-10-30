В 2020 году «13 судоремонтный завод ЧФ» должен войти в состав ОСК

Процесс интеграции ФГУП «13 судоремонтный завод ЧФ» в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) должен быть завершён в феврале 2020 года, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как заявил директор завода Александр Юрьев, Минпромторг России начал подготовку соответствующего проекта указа президента России.

«По обнародованным данным, вступление в силу указа ожидается в феврале 2020 года», — отметил он.

По словам Юрьева, новый статус и формат предприятия позволят привлечь инвестиции, провести техническое перевооружение, внедрить новые технологии.

«И, что немаловажно, расширять свою сферу деятельности, в том числе став игроком на рынке гражданского судоремонта», — сказал Юрьев.

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