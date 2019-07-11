На военно-морском салоне в Петербурге представили корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом
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- РИА Новости
Это один из 352 образцов техники, участвующих в мероприятии.
«За прошедшие два года петербургские судостроители спустили на воду пять кораблей, четыре новых заложили и три сдали заказчикам», — заявил врио губернатора Александр Беглов, отмечая активное участие Петербурга в судостроении.
Форум завершится в воскресенье, 14 июля.
Ранее военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил концепцию нового российского неатомного авианосца.