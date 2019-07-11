На военно-морском салоне в Петербурге представили корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом

На военно-морском салоне в Санкт-Петербурге представили корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом, сообщает Пятый канал.

Это один из 352 образцов техники, участвующих в мероприятии.

«За прошедшие два года петербургские судостроители спустили на воду пять кораблей, четыре новых заложили и три сдали заказчикам», — заявил врио губернатора Александр Беглов, отмечая активное участие Петербурга в судостроении.

Форум завершится в воскресенье, 14 июля.

Ранее военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил концепцию нового российского неатомного авианосца.