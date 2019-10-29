Эксперт оценил ситуацию с поставками российского газа через территорию Украины

Короткая ссылка
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил ситуацию с поставками российского газа через территорию Украины.
Эксперт оценил ситуацию с поставками российского газа через территорию Украины
  • РИА Новости

«Киевские власти очень сильно зависят от европейских в плане тех же кредитов, политической поддержки и прочего. Все прекрасно понимают, что газ должен попасть к европейским потребителям вне зависимости от амбиций политиков», — заявил он.

По его словам, какой-то транзитный договор к концу года обязательно подпишут и компромисс будет найден.

Как отметил Правосудов, несмотря на более тщательную подготовку Украины к зиме, оставлять одну из основных транзитных труб пустой очень опасно, никто не станет до этого доводить.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по результатам трёхсторонних переговоров по газу в Брюсселе заявил, что украинская сторона готова рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.

8 октября президент Союза нефтегазопромышленников России, зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить