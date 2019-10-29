МСП Банк заявил об увеличении максимального объёма кредита для малого бизнеса

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МСП Банк заявил об увеличении максимального размера кредита для малого и среднего бизнеса по программе субсидирования Минэкономразвития на реализацию инвестпроектов. Срок кредитования также увеличен — до 10 лет, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на банк.
МСП Банк заявил об увеличении максимального объёма кредита для малого бизнеса
  • РИА Новости

«Субсидирование ставки является действенным инструментом для увеличения доли МСП в ВВП», — заявил председатель правления Дмитрий Голованов.

По его словам, с помощью такого механизма у государства есть возможность, с одной стороны, довести до компаний отраслевые и технологические приоритеты развития экономики, а с другой — выстроить эффективную систему мобилизации ресурсов и финансовой поддержки субъектов МСП, сфокусированную на ускоренном развитии по основным направлениям.

С начала года банк выдал малому и среднему бизнесу в рамках программы МЭР кредитов на более чем 15 млрд рублей.

Ранее, как сообщал Newinform, власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.

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