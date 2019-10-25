Доходы консолидированного бюджета Башкирии достигли 169 млрд рублей

В Башкирии подвели промежуточные итоги исполнения бюджета за январь — сентябрь 2019 года, сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт республиканского правительства.

По данным на 1 октября, доходы консолидированного бюджета достигли 169,1 млрд рублей.

Среди основных статей дохода — налог на прибыль организаций (41,2 млрд рублей) и налог на доходы физических лиц (39,7 млрд), а также акцизы, налоги на имущество и налоги на совокупный доход.

Расходы консолидированного бюджета оцениваются в 163,3 млрд.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что поступления в бюджет Крыма выросли на 13% за девять месяцев.