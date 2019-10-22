Поступления в бюджет Крыма выросли на 13% за девять месяцев

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Налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет Крыма увеличились на 13% за январь-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает «Крыминформ».
Поступления в бюджет Крыма выросли на 13% за девять месяцев
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Консолидированный бюджет Республики Крым по поступлениям налоговых и неналоговых доходов за девять месяцев 2019 года выполнен на 103%. Поступления составили 43 млрд рублей», — заявил заместитель министра финансов республики Дмитрий Шеряко.

Большую часть поступлений обеспечил налог на доход физлиц (44%). Далее следуют налог на прибыль организаций (13,4%) и акцизы (10,8%).

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии заявили о росте налоговых поступлений с начала года.

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