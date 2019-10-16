В Удмуртии заявили о росте налоговых поступлений с начала года
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
В консолидированном бюджете республики осталось 44,7 млрд рублей — 17,3 млрд рублей НДФЛ, 14,46 млрд рублей налога на прибыль, 4,7 млрд рублей имущественных налогов, 3,75 млрд рублей акцизов и 3,49 млрд рублей по прочим налогам и сборам.
Объём доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование по итогам января — сентября составил 36,35 млрд рублей. Это на 4,8% больше, чем за девять месяцев 2018 года.
Ранее сетевое издание Newsnn.ru сообщало, что в Нижегородской области заявили о росте поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет.