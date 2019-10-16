В Удмуртии заявили о росте налоговых поступлений с начала года

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С начала 2019 года в Удмуртии собрали 168,4 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФНС России. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В Удмуртии заявили о росте налоговых поступлений с начала года
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В консолидированном бюджете республики осталось 44,7 млрд рублей — 17,3 млрд рублей НДФЛ, 14,46 млрд рублей налога на прибыль, 4,7 млрд рублей имущественных налогов, 3,75 млрд рублей акцизов и 3,49 млрд рублей по прочим налогам и сборам.

Объём доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование по итогам января — сентября составил 36,35 млрд рублей. Это на 4,8% больше, чем за девять месяцев 2018 года.

Ранее сетевое издание Newsnn.ru сообщало, что в Нижегородской области заявили о росте поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет.

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