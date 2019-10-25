«Дочка» «Газпрома» подтвердила арест своих акций судом Амстердама

«Дочка» компании «Газпром» South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток», подтвердила, что окружной суд Амстердама арестовал 100% её акций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода «Турецкий поток». Акции остаются в собственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар», — уточняется в заявлении.

В South Stream Transport B.V. отметили, что в данный момент компания готовится к первым поставкам газа через «Турецкий поток». Они запланированы на конец 2019 года.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что окружной суд Амстердама арестовал 100% акций South Stream Transport BV.

18 октября стало известно, что российская компания «Газпром» начала заполнять газом систему «Турецкого потока».