«Дочка» «Газпрома» подтвердила арест своих акций судом Амстердама
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
«Данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода «Турецкий поток». Акции остаются в собственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар», — уточняется в заявлении.
В South Stream Transport B.V. отметили, что в данный момент компания готовится к первым поставкам газа через «Турецкий поток». Они запланированы на конец 2019 года.
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что окружной суд Амстердама арестовал 100% акций South Stream Transport BV.
18 октября стало известно, что российская компания «Газпром» начала заполнять газом систему «Турецкого потока».