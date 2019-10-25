«Дочка» «Газпрома» подтвердила арест своих акций судом Амстердама

Короткая ссылка
«Дочка» компании «Газпром» South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток», подтвердила, что окружной суд Амстердама арестовал 100% её акций.
«Дочка» «Газпрома» подтвердила арест своих акций судом Амстердама
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода «Турецкий поток». Акции остаются в собственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар», — уточняется в заявлении.

В South Stream Transport B.V. отметили, что в данный момент компания готовится к первым поставкам газа через «Турецкий поток». Они запланированы на конец 2019 года.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что окружной суд Амстердама арестовал 100% акций South Stream Transport BV.

18 октября стало известно, что российская компания «Газпром» начала заполнять газом систему «Турецкого потока».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить