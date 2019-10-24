Эксперт объяснил рост позиций России в рейтинге Doing Business

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков в беседе с Nation News прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
Эксперт объяснил рост позиций России в рейтинге Doing Business
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«Многие рейтинги, в частности Doing Business, имеют свою специфику. Она заключается в том, что для анализа используются 10 определённых категорий: регистрация собственности, получение разрешения на строительство, налоговая политика и другое. В нашем случае по ряду направлений положительная динамика есть, и это неплохо», — заявил он.

По его словам, внимание к рейтингу со стороны СМИ вполне обоснованно.

Как отметил эксперт, перечень, безусловно, важен, но он не отражает полной картины внутри России.

Сенков полагает, что предстоит ещё немало работы в плане экономического роста, улучшения работы различных институтов.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил рост позиций России в рейтинге Doing Business.

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