В Ростовской области утвердили госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий

Короткая ссылка
В Ростовской области утверждена госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
В Ростовской области утвердили госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий
  • Pixabay

Документ предусматривает создание условий для обеспечения доступным, комфортным жильём сельского населения, развитие рынка труда, создание и развитие инфраструктуры.

Программа должна быть реализована в 2020—2030 годах. Общий объём финансирования к первому чтению проекта областного закона о региональном бюджете на 2020—2022 годы достигает 4,6 млрд рублей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали об итогах реализации госпрограммы по сельскому хозяйству за девять месяцев 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить