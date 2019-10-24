В Ростовской области утвердили госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий

В Ростовской области утверждена госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Документ предусматривает создание условий для обеспечения доступным, комфортным жильём сельского населения, развитие рынка труда, создание и развитие инфраструктуры.

Программа должна быть реализована в 2020—2030 годах. Общий объём финансирования к первому чтению проекта областного закона о региональном бюджете на 2020—2022 годы достигает 4,6 млрд рублей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали об итогах реализации госпрограммы по сельскому хозяйству за девять месяцев 2019 года.