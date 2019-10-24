В ТПП рассказали о потенциале сотрудничества со странами Африки

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о потенциале сотрудничества со странами Африки, сообщает ФАН.

На пленарном заседании саммита Россия — Африка он отметил, что у ТПП есть международные представительства в 11 странах. Как заявил Катырин, в советские времена такое представительство было в ЮАР и не исключено, что оно может вновь появиться на континенте.

«Наши встречи показывают, что наши африканские коллеги мало знают о современной России и ведении бизнеса здесь, и мы мало знаем об Африке», — сказал глава ТПП.

По его словам, всевозможные конгрессы и форумы — хорошая возможность познакомиться.

Катырин также назвал приезд на форум почти всех лидеров стран Африки эпохальным событием и «знаком бизнесу».

Ранее директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы сотрудничества России и стран Африки.