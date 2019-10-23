В «Росатоме» рассказали о потенциале сотрудничества с Африкой

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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв рассказал о потенциале сотрудничества со странами Африки, сообщает ФАН.
В «Росатоме» рассказали о потенциале сотрудничества с Африкой
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По его словам, за последние несколько лет у сотрудничества в атомной сфере появился новый импульс.

«Это вызвано причинами с обеих сторон. Есть потребность у России и у «Росатома». Квантовые вычисления, математическое вычисление, экологичность — в таком огромном пространстве мы живём. И в нём необходимо наращивать мощь. Мы объективно нуждаемся в расширении технологий», — сказал он на полях форума Россия — Африка.

По его словам, у трети стран Африки уже есть юридические договоры с «Росатомом», ещё с половиной государств идут переговоры и подготавливаются условия совместной работы.

Как отметил Лихачёв, взаимодействие должно развиваться с инициативами с обеих сторон.

Ранее директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы сотрудничества России и стран Африки.

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