В «Росатоме» рассказали о потенциале сотрудничества с Африкой

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв рассказал о потенциале сотрудничества со странами Африки, сообщает ФАН.

По его словам, за последние несколько лет у сотрудничества в атомной сфере появился новый импульс.

«Это вызвано причинами с обеих сторон. Есть потребность у России и у «Росатома». Квантовые вычисления, математическое вычисление, экологичность — в таком огромном пространстве мы живём. И в нём необходимо наращивать мощь. Мы объективно нуждаемся в расширении технологий», — сказал он на полях форума Россия — Африка.

По его словам, у трети стран Африки уже есть юридические договоры с «Росатомом», ещё с половиной государств идут переговоры и подготавливаются условия совместной работы.

Как отметил Лихачёв, взаимодействие должно развиваться с инициативами с обеих сторон.

Ранее директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы сотрудничества России и стран Африки.