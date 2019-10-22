ОАК представит SSJ-100 и МиГ-35 в рамках саммита Россия — Африка

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) планирует представить в рамках саммита Россия — Африка самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОАК.

«23—24 октября в рамках саммита и Экономического форума Россия — Африка в Сочи ОАК представит образцы гражданской и военной продукции, обладающие потенциалом для продвижения на рынке стран африканского континента», — сообщили в корпорации.

Отмечается, что два самолёта SSJ-100 в базовой пассажирской и бизнес-версиях участники форума смогут увидеть по прилёту на стоянке в международном аэропорту Сочи (Адлер).

В свою очередь, экспортный вариант МиГ-35 будет продемонстрирован на территории проведения саммита на площадке парка науки и искусства «Сириус» в рамках экспозиции, посвящённой перспективным отраслям сотрудничества между странами.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что предстоящий саммит Россия — Африка станет беспрецедентным и знаковым событием.

Портал Nation News сообщал, что в рамках культурной программы форума Россия — Африка в Сочи состоится гала-концерт.