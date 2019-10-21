В России выросло число долларовых миллиардеров

Короткая ссылка
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
В России выросло число долларовых миллиардеров
  • Reuters

Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110. 

«Несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 110 миллиардеров», — указывается в обзоре.

Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс.

По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране. Отмечается, что по данному показателю Россия обходит США (76%) и Китай (60%).

Ранее журнал Forbes составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Их совокупный доход в 2018 году превысил $1,1 млрд.

В марте совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон был признан самым богатым россиянином в мировом рейтинге миллиардеров Forbes.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить