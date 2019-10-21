Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.

Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.

«Несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 110 миллиардеров», — указывается в обзоре.

Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс.

По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране. Отмечается, что по данному показателю Россия обходит США (76%) и Китай (60%).

Ранее журнал Forbes составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Их совокупный доход в 2018 году превысил $1,1 млрд.

В марте совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон был признан самым богатым россиянином в мировом рейтинге миллиардеров Forbes.