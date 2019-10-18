В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.

«Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже. И для этого даже необязательно заключать контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» или другой украинской компанией», — написал он в своём Facebook.

По словам Витренко, для снижения цены нужно, чтобы российская компания «не злоупотребляла своим доминирующим положением на европейском рынке».

Он добавил, что «Газпрому» с целью снижения цены не нужно отказывать европейским компаниям в переносе точек передачи газа на российско-украинскую границу. Также он считает, что «Газпром» должен предлагать своп-контракты другим российским газодобывающим компаниям, «забирая у них газ внутри России и возвращая его на границе» с Украиной.

Ранее Миллер сообщил, что при условии прямых поставок цена на газ для потребителей Украины может быть ниже на 20%.