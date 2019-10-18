ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Короткая ссылка
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
  • Reuters

«За девять месяцев 2019 года ЦБ выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид. Из них 90 организаций существовали в виде интернет-проектов, 71 — в форме ООО, 28 незаконно использовали статус микрофинансовых институтов, 15 — потребительских кооперативов, 36 действовали в иных формах», — приводит ТАСС его заявление.

Лях уточнил, что некоторые организации не успели начать свою деятельность, так как были выявлены ещё на этапе подачи рекламы в интернете.

В апреле Банк России сообщил, что за I квартал 2019 года была выявлена 61 организация с признаками финансовой пирамиды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить