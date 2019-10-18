ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.

«За девять месяцев 2019 года ЦБ выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид. Из них 90 организаций существовали в виде интернет-проектов, 71 — в форме ООО, 28 незаконно использовали статус микрофинансовых институтов, 15 — потребительских кооперативов, 36 действовали в иных формах», — приводит ТАСС его заявление.

Лях уточнил, что некоторые организации не успели начать свою деятельность, так как были выявлены ещё на этапе подачи рекламы в интернете.

В апреле Банк России сообщил, что за I квартал 2019 года была выявлена 61 организация с признаками финансовой пирамиды.