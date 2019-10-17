Объём производства в Нижегородской области вырос на 7% в январе — августе

Объём производства в Нижегородской области вырос на 7% по итогам восьми месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает Newsnn.ru.

Об этом заявил министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков на заседании областного правительства. Объёмы сельскохозяйственного производства на предприятиях всех категорий показали рост на 1,4%. «Оборот розничной торговли в январе — августе 2019 года вырос на 1,1%», — сказал Норенков. Ранее RIA56 сообщало, что Фонд развития промышленности Оренбургской области получил субсидию в размере 150 млн рублей.