Объём производства в Нижегородской области вырос на 7% в январе — августе

Короткая ссылка
Объём производства в Нижегородской области вырос на 7% по итогам восьми месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает Newsnn.ru.

Об этом заявил министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков на заседании областного правительства.

Объёмы сельскохозяйственного производства на предприятиях всех категорий показали рост на 1,4%.

«Оборот розничной торговли в январе — августе 2019 года вырос на 1,1%», — сказал Норенков.

Ранее RIA56 сообщало, что Фонд развития промышленности Оренбургской области получил субсидию в размере 150 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить