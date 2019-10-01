Фонд развития промышленности Оренбургской области получил субсидию в размере 150 млн рублей

Фонду развития промышленности Оренбургской области выделили субсидию в размере 150 млн рублей на 2019 год, сообщает RIA56 со ссылкой на и. о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли региона Наталью Струнцову.

Средства направлены на уставные цели: на развитие предприятий, которые могут рассчитывать на льготные кредиты от 1 до 5%.

Фонд работает в рамках регионального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Он создан для поддержки предприятий среднего сегмента, в основном, представляющих обрабатывающий сектор.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии в 2019 году намерены увеличить объём производства гражданской продукции до 20%.