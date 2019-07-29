Предприятия ОПК Удмуртии намерены увеличить объём производства гражданской продукции до 20%

Короткая ссылка
Предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии в 2019 году намерены увеличить объём производства гражданской продукции до 20%, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Предприятия ОПК Удмуртии намерены увеличить объём производства гражданской продукции до 20%
  • ©udmurt.ru

«Доля гражданской продукции в I квартале этого года выросла на 7%. То есть, помимо того, что наши предприятия увеличивают выпуск целевой продукции военного назначения, они ещё и наращивают темпы роста гражданской», — заявил первый вице-премьер Александр Свинин.

За январь — июнь предприятия ОПК выпустили продукцию на сумму, превышающую 46 млрд рублей, что на 7% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

Ранее InKazan.ru сообщало, что предприятия ОПК Татарстана произвели на экспорт продукции на $500 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить