Предприятия ОПК Удмуртии намерены увеличить объём производства гражданской продукции до 20%

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии в 2019 году намерены увеличить объём производства гражданской продукции до 20%, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Доля гражданской продукции в I квартале этого года выросла на 7%. То есть, помимо того, что наши предприятия увеличивают выпуск целевой продукции военного назначения, они ещё и наращивают темпы роста гражданской», — заявил первый вице-премьер Александр Свинин.

За январь — июнь предприятия ОПК выпустили продукцию на сумму, превышающую 46 млрд рублей, что на 7% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

Ранее InKazan.ru сообщало, что предприятия ОПК Татарстана произвели на экспорт продукции на $500 млн.