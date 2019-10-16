ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
- Reuters
Как пояснили в пресс-службе, при расчёте общей суммы не будут учитываться акции, принадлежащие организациям группы «ЛУКОЙЛ».
Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
Как свидетельствуют данные Московской биржи, цена акций компании обновила максимум с апреля на фоне корпоративных новостей.
По состоянию на 16:15 мск они дорожали на 2,87% — до 5762 рублей, ранее поднимались на 3%.
В сентябре ЛУКОЙЛ возглавил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes. Выручка нефтяного гиганта в 2018 году оценивается в 8,036 трлн рублей.