ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

Как пояснили в пресс-службе, при расчёте общей суммы не будут учитываться акции, принадлежащие организациям группы «ЛУКОЙЛ».

Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, цена акций компании обновила максимум с апреля на фоне корпоративных новостей.

По состоянию на 16:15 мск они дорожали на 2,87% — до 5762 рублей, ранее поднимались на 3%.

В сентябре ЛУКОЙЛ возглавил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes. Выручка нефтяного гиганта в 2018 году оценивается в 8,036 трлн рублей.