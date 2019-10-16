ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Короткая ссылка
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
  • Reuters

Как пояснили в пресс-службе, при расчёте общей суммы не будут учитываться акции, принадлежащие организациям группы «ЛУКОЙЛ».

Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, цена акций компании обновила максимум с апреля на фоне корпоративных новостей.

По состоянию на 16:15 мск они дорожали на 2,87% — до 5762 рублей, ранее поднимались на 3%.

В сентябре ЛУКОЙЛ возглавил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes. Выручка нефтяного гиганта в 2018 году оценивается в 8,036 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить