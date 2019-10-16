Власти Москвы рассказали о поддержке малого бизнеса в 2019 году

В 2019 году из бюджета Москвы направлено около 235 млрд рублей в форме контрактов на поддержку малого и среднего бизнеса. До конца года на эти цели планируется потратить в общей сложности 359 млрд рублей, сообщает НСН.

«Важна даже не абсолютная цифра, а доля закупок у малого бизнеса в структуре закупок — более 50% столичных закупок переданы на исполнение малому и среднему бизнесу. Таких результатов удалось достичь благодаря многим решениям, которые уже сегодня работают в столице», — заявил глава Департамента по конкурентной политике Александр Зинин в рамках круглого стола «Новые факторы развития малого и среднего бизнеса».

По его словам, малое и среднее предпринимательство — основа контрактной системы столицы, и повышение эффективности его участия в закупках — важнейшая цель, которая стоит перед городом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей.