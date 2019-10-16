Власти Москвы рассказали о поддержке малого бизнеса в 2019 году
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«Важна даже не абсолютная цифра, а доля закупок у малого бизнеса в структуре закупок — более 50% столичных закупок переданы на исполнение малому и среднему бизнесу. Таких результатов удалось достичь благодаря многим решениям, которые уже сегодня работают в столице», — заявил глава Департамента по конкурентной политике Александр Зинин в рамках круглого стола «Новые факторы развития малого и среднего бизнеса».
По его словам, малое и среднее предпринимательство — основа контрактной системы столицы, и повышение эффективности его участия в закупках — важнейшая цель, которая стоит перед городом.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей.