В Крыму рассказали о грантовой поддержке начинающих фермеров

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В Крыму планируют реализовать 151 млн рублей в рамках проекта поддержки начинающих фермеров.
В Крыму рассказали о грантовой поддержке начинающих фермеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

«На развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов предусмотрена общая сумма поддержки — 72,5 млн рублей. На развитие семейных животноводческих ферм на базе фермерских хозяйств — 39,4 млн рублей», — заявил глава ведомства Андрей Рюмшин.

По его словам, также будет рассмотрена защита бизнес-планов в рамках нацпроектов по мероприятию «Агростартап» на сумму в размере 39 млн рублей.

Рюмшин отметил, что 26 начинающих фермеров, прошедших конкурсный отбор, получат возможность воспользоваться грантовой поддержкой.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в 2019 году создадут, реконструируют или модернизируют около 50 предприятий агропромышленного комплекса с общим объёмом инвестиций не менее 40 млрд рублей.

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