В Подмосковье рассказали о создании и модернизации предприятий АПК в 2019 году

В Московской области в 2019 году создадут, реконструируют или модернизируют около 50 предприятий агропромышленного комплекса с общим объёмом инвестиций не менее 40 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Разин также назвал уже реализованные проекты.

«Отмечу наиболее крупные сельхозпредприятия. Это агрофирма «Сосновка» из городского округа Озёры с производственной мощностью девять тысяч тонн молока в год, «Луховицкие овощи» с ежегодной продуктивностью 20,6 тыс. тонн овощей, торговый дом «Богородские овощи» из Электростали, который даёт пять тысяч тонн грибов в год, и многие другие», — сказал он.

По его словам, в стадии реализации находятся масштабные инвестиционные проекты. Их завершение намечено на конец 2019 года — начало 2020 года.

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