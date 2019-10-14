Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии по экономике

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Заведующий Лабораторией социологии экономики Института социально-политических исследований РАН, профессор, доктор экономических наук Игорь Богданов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер получили премию памяти Альфреда Нобеля по экономике.
Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии по экономике
  • Reuters

«Я считаю, что это очень серьёзное исследование, которое проводилось под эгидой ряда международных организаций», — заявил он.

Как отметил Богданов, оно призвано показать, что в век глобализации мир становится весьма неровным, обездоленные резко отличаются от среднего класса, а численность представителей среднего класса сокращается, активно развивается нищета.

По его словам, работа лауреатов имеет глобальное значение.

Ранее литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе.

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