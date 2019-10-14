Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии по экономике
- Reuters
«Я считаю, что это очень серьёзное исследование, которое проводилось под эгидой ряда международных организаций», — заявил он.
Как отметил Богданов, оно призвано показать, что в век глобализации мир становится весьма неровным, обездоленные резко отличаются от среднего класса, а численность представителей среднего класса сокращается, активно развивается нищета.
По его словам, работа лауреатов имеет глобальное значение.
Ранее литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе.