Козак поручил предоставить предложения по контролю качества нефти
- РИА Новости
Об этом говорится в поручении на сайте правительства.
«Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС России, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по вопросам возложения на ПАО «Транснефть» ответственности за качественные показатели нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также на выходе из неё с компенсацией убытков, вызванных транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям», — говорится в сообщении.
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что загрязнение российской нефти в трубопроводе «Дружба» было неприятным исключением из правил.