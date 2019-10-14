Козак поручил предоставить предложения по контролю качества нефти

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Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Минэнерго, ФАС и компаниям до 1 ноября предоставить согласованные предложения по контролю качества нефти и ответственности «Транснефти» за него.
Козак поручил предоставить предложения по контролю качества нефти
  • РИА Новости

Об этом говорится в поручении на сайте правительства.

«Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС России, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по вопросам возложения на ПАО «Транснефть» ответственности за качественные показатели нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также на выходе из неё с компенсацией убытков, вызванных транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям», — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что загрязнение российской нефти в трубопроводе «Дружба» было неприятным исключением из правил.

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