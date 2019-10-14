Счётная палата сообщила о рисках уменьшения доходов бюджета России

Счётная палата России сообщила о рисках уменьшения прогнозируемых Министерством финансов доходов федерального бюджета в период с 2020 по 2022 год на общую сумму 714 млрд рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заключение аудиторов на законопроект о федеральном бюджете.

Согласно отчёту, «существуют риски уменьшения доходов федерального бюджета: в 2020 году — в сумме 145,5 млрд рублей, в 2021 году — 216,7 млрд рублей, в 2022 году — 351,4 млрд рублей».

В частности, согласно данным аудиторов, прогноз поступления доходов в бюджет был разработан без учёта ряда поправок в Налоговый кодекс России, принятых в сентябре текущего года, соответствующие поправки могут привести к потерям налоговых поступлений.

Кроме того, согласно документу, аудиторы видят риски и в исполнении прогноза поступлений дивидендов госкомпаний.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минфин рассчитал, какой урон будет нанесён российскому бюджету в случае падения цен на нефть до $10 за баррель.