Политолог оценил заявление Трампа о торговой сделке с Китаем

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США и Китай достигли «очень существенной первой фазы» сделки в ходе торговых переговоров.

«Противоречия между странами останутся. Что касается сиюминутных договорённостей, Китай с самого начала был готов идти на определённые уступки. Он готов идти на них и сейчас, вопрос только в том, что ситуация в Соединённых Штатах поменялась», — считает эксперт.

По словам Брутера, раньше Дональд Трамп мог «играть почти ва-банк и требовать от Китая слишком многого».

«Но теперь всё иначе. Он должен попытаться закрыть эту тему, по крайней мере временно. Думаю, это и может быть неким компромиссом для двух сторон. Но для того, чтобы знать это наверняка, нужно посмотреть, что составляет нынешний этап договорённостей», — сказал Брутер.

Он также отметил важность того, чтобы ход торговых переговоров «прокомментировала не только американская, но и китайская сторона».

Ранее Трамп заявил, что США и Китай достигли «очень существенной первой фазы» сделки в ходе торговых переговоров.

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