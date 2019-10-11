Цена нефти Brent поднялась выше $60 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $60 после взрыва на иранском танкере.

В настоящий момент она торгуется на отметке в $60,38 за баррель.

Цена на нефть WTI также поднялась, достигнув $54,57 за баррель.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что взрывы на принадлежащем исламской республике танкере в Красном море стали результатом нападения. В настоящий момент власти страны выясняют, кто мог стоять за этой атакой. По данным СМИ, экипаж судна не пострадал, однако были повреждены два резервуара с нефтью, из-за чего часть топлива вылилась в море.

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил перспективы цен на нефть.