Эксперт оценил необходимость национальной криптовалюты России

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость национальной криптовалюты России.
Эксперт оценил необходимость национальной криптовалюты России
  • Reuters

«Национальная криптовалюта России не нужна, достаточно тех электронных рублей, которые существуют в нашей платёжной системе. Явных причин дублировать рубль как платёжное средство не просматривается», — заявил он.

Другое дело, отметил Голубовский, если нужно придумать некое анонимное средство трансграничных расчётов, которое было бы подконтрольно только России и к которому мог бы присоединиться любой человек или организация с доступом к сети.

Как пояснил эксперт, национальная криптовалюта может быть перспективным решением на случай подготовки к каким-то жёстким санкциям.

Ранее экономист PwС из Нидерландов Алекс де Фриз в беседе с телеканалом «360» оценил возможность обходить санкции с помощью криптовалют.

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